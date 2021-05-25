توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أفريقيا.. فيديو

يلتقى النادى الأهلى مع الترجى يومى ١٨ او ١٩ يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.





ويتأهل النادى الاهلى لنصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا بعد أن أطاح بفريق صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.





ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير حول مباراة الاهلى و الترجى.





قال خالد جاد احد الجماهير من المتوقع أن يفوز الأهلى بثلاثة اهداف مقابل هدف فسيلعب الترجي فى الشوط الأول بشكل كبير و يبدأ الأهلى فى الشوط الثاني باستعراض مهاراته و الفوز بثلاثة اهداف.





أكد جمال بدوى أحد الجماهير ان الاهلى من المتوقع ان يفوز بهدفين دون رد و يسجل طاهر الجول و ان أداء الأهلي تذبذب فى الفترة الاخيرة لاستهزائه ببعض الفرق فيفوز عليهم و لكن دون اظهار قدراته.





أوضحت مريم هانى احد الجماهير أن الأهلي لديه ثأر من الترجي بعد مباراة ٢٠١٨ و من المتوقع ان يفوز ٢/٠ فى الذهاب والعودة ٣/١ .





تابع هلال احمد احد الجماهير قائلا ان من المتوقع ان يفوز الاهلى بهدفين مقابل هدف و طاهر من يسجل الجول و وليد سليمان.