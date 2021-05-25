شيكابالا يداعب متابعيه من أحدث ظهور له مع حارسي الزمالك

نشر اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة.

وظهر شيكابالا، فى الصورة برفقة حارسي مرمي نادى الزمالك، وعلق مداعبا:"شورت و فانلة و كاب".

يذكر أن احتفل نادي الزمالك بوصول قائده محمود عبدالرازق شيكابالا للمباراة رقم 300 بقميص الفريق الأبيض، وذلك عقب خوضه مباراة أمس أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري المصري.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يبدو أن كرة القدم أرادت أن تحتفل بالمباراة رقم 300 لقائدنا شيكابالا بمذاق خاص وبفرحة فريدة من نوعها ، الليلة أكمل الاسطورة شيكابالا مباراته رقم 300 بقميص نادي الزمالك، ومازالت للحكاية بقية.