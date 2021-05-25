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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليابانية تدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بـ"كوفيد-19"

كورونا
كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 لتشمل طوكيو وأوساكا و 7 محافظات أخرى إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الحالي المحدد في أوائل الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تلك الخطوة تأتي في الوقت الذي لم تنخفض فيه أعداد الإصابات في أحدث موجة فيروس كورونا في اليابان بشكل كبير ، الأمر الذي ترك النظام الطبي تحت ضغط كبير.
وقال تامورا إننا “ننظر في تمديد حالة الطوارئ، وسنتخذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة الخبراء”؛ حيث من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية لـ9 محافظات يابانية يوم الاثنين المقبل.
وكان حاكم محافظة أوساكا قد قرر التقدم بطلب للحكومة المركزية لمد حالة الطوارئ ، حيث أن نسبة أسرة المستشفيات لمرضي كورونا ممن هم في حالة خطيرة مازالت أعلى من 80% .
وتنظر الحكومة اليابانية في مد حالة الطوارئ في البلاد إلى 20 يونيو المقبل، وفقا لمصادر مقربة لقرارات الحكومة.
 

وزير الصحة الياباني تمديد حالة الطوارئ طوكيو بكوفيد-19

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