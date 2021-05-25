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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستقبل طائرات حربية يونانية للمشاركة في "عين الصقر 2"

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبلت قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين "عين الصقر 2" الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

 

وكان في استقبالها قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني.

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ومن جانبه ، قد أكد اللواء الطيار الركن القحطاني أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏وتبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية

السعودية اليونان جائحة كورونا التعاون العسكري القوات الجوية

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