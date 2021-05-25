وصول عروض احتراف.. قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد الشناوي

كشف الإعلامي يحيى حمزة، عن حقيقة وصول عرض رسمي من أندية الخليج لضم محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب.





وأكد "حمزة"، في تصريحات متلفزة على قناة “أون تايم سبورت”، أن هناك بعض الأندية الخليجية أبرزها النصر السعودي ترغب في ضم حارس الأهلي في ظل تألقه مع الفريق وتقديم أداء رائع.





واضاف أن الاهلي يسعى حاليا لتعديل عقد الشناوي بمقابل مادي ضخم لترضية حارس الأهلي وضمان بقائه في الفريق.



وتابع أن دور الشناوي هام بالنسبة إلى الأهلي والمنتخب إضافة إلى دوره القيادي في الأهلي داخل وخارج الملعب.