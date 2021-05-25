محدش دفع مليم.. نقابة المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة لعلاج شريف دسوقي

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مبادرتها الوطنية بالتكفل بعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية.

وجاء في البيان "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية".

وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "النقابة تكفل أعضائها والأسرة الفنية تكفل أعضائها"، مستطردا "مع احترامي للمزايدات، مفيش حد دفع مليم في علاج شريف دسوقي غير النقابة، وأي حد يقول غير كده كداب".

وأضاف أشرف زكي "نتابع حالة الفنان شريف دسوقي منذ فترة كبيرة بالتنسيق والتعاون مع الفنانين المقيمين في محافظة الإسكندرية".

وتابع أشرف زكي "هناك من يزايد على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي"، مضيفا:" النقابة تتحمل الكثير وتقف بجانب الكثير من الفنانين".

وأكمل أشرف زكي "اللي عايز يعمل حاجة للفنان شريف دسوقي يقوم بتحويل الأموال لحساب النقابة"، مضيفا:" احنا عاملين جروب للفنانين من أجل مساعدة من يعاني من أي شيء من الفنانين".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر ساقه، وقالت بدرية: "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر ساقه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر ساقه".

وظهر شريف دسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، والعمل بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.