هيئة الدواء تجري فحوصات على لقاحات كورونا ..تفاصيل

قال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء ، إن مصر لا تسمح بتداول اى دواء الا بعد تسجيله في هيئة الدواء المصرية إلا في بعض الظروف العارضة مثل جائحة فيروس كورونا وتسمي رخصة الاستخدام الطارئ .

وأضاف محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن الشركة التي تقوم بجلب اللقاح تقوم بالحصول علي طلب الاستخدام الطارئ للقاح بالإضافة الي العديد من مستندات اخري مع عينة للقاح تحت وضع الدراسة .



واوضح محمود ياسين ، أن المستندات المقدمة تحتوي علي الشركة المصنعة وعلى خط انتاج اللقاح بالإضافة إلى وجود نتائج التجارب الإكلينيكية ووصف اللقاح في صورته النهائية .



وتابع : ان هيئة الدواء تقوم بدراسة جميع ما سبق وتقيمها للتأكد من مأمنية وفاعلية اللقاح لإجازة استخدام اللقاح .



