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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"المهن التمثيلية": نشكر الرئيس السيسي بعد تكفُّلِهِ بعلاج شريف دسوقي

أشرف زكي
أشرف زكي

توجهت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقوفه بجانب الفنان شريف دسوقي.

وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائي له؛ تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية الرئيس للمصريين".

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، كما وجه الرئيس، الشركة المُتحدة، إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خاصة أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه، بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرا، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

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ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل- بعد اهتمام الرئيس- برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا كبيرا من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكي، بيانا، توجه خلاله بالشكر للشركة.

 

وقال بيان النقابة: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص الشكر والعرفان، على مبادرتها الوطنية، بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية”.

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