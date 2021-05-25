أخبار التوك شو : الصحة العالمية توضح سبب المخاوف من لقاحات كورونا.. وزير التعليم يحدد موقف امتحان المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تخص المواطنين نعرض لكم أبرزها :-

قالت الدكتور مها طلعت مستشارة الصحة العالمية، أن المخاوف من لقاحات بعينها أكدت أن 4 حالات فقط من الحاصلين على لقاح استرازينيكا من بين مليون حالة تحدث لهم جلطات وهي حالات نادرة جدا، مشيرة إلى ان الآثار الجانبية للقاحات عموما بسيطة جدا ونادرة ولا يوجد سبب علمي لتفضيل لقاح على الآخر.



قال السيناريست عمرو محمود ياسين ، إن شريف دسوقي مازال قادرا على العطاء مع أنه فقد شيئا مهما من جسده، مؤكدا أننا جميعا سنقف خلف الفنان شريف دسوقي حتى يخرج من أزمته الصحية، وهو فنان كبير وقادر على العطاء .

كشف إسلام صلاح صديق الفنان شريف دسوقي، تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه .

وقال رامي رضوان :” حبيت اكون متواجد على الشاشة كي اوضح بعض الحقائق والكواليس لأنه هناك بعض المعلومات غير الدقيقة فيما يتعلق بتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ”.

قال الفنان صلاح عبد الله ، إن مسلسل "هجمة مرتدة " كانت أحداثه تدور حول كثير من الأشياء التى نعيشها و دعا بعض الجمهور الذين لم تتح لهم الفرصة أن يتابعوا المسلسل فى شهر رمضان بأن يشاهدوه الآن .

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته واهتمامه بالفنان والفنانين، مؤكدا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للفنان شريف الدسوقي اسعد الجميع.



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع او الهوية ستتم في جميع المدارس الخاصة والحكومية والدولية والمنازل، موضحا أن الامتحانات التي لا تضاف للمجموع ستكون في المنزل.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من تحديات أزمة كورونا، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتأمين الامتحانات من أي مشاكل سواء انقطاع الكهرباء او شبكات الإنترنت.

قال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء ، إن مصر لا تسمح بتداول اى دواء الا بعد تسجيله في هيئة الدواء المصرية إلا في بعض الظروف العارضة مثل جائحة فيروس كورونا وتسمي رخصة الاستخدام الطارئ .

قال محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن ، إننا نتلقى الشكاوى على الخط الساخن الخاص بالوزارة وهو 16439 و 16528 وبالتالي يقوم الفريق بالتحرك لمعاينة الشكاوي على أرض الواقع .



