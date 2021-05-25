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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

رقم 10 في مسيرتها.. نانسي عجرم تطرح تيزر ألبومها الجديد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيزر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه. 

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ولم تكشف نانسي عجرم، عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته ومع من تتعاون فيه، ومن المنتظر أن تقوم في الأيام المقبلة بطرح بوستر الألبوم ضمن الحملة التسويقية له، على أن تكشف موعد طرحه في الفترة القليلة المقبلة. 

أخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت أحدث أغنياتها "إمي"  على جميع  المنصات الصوتية  احتفالا بعيد الأم.

وسجلت الأغنية بمناسبة عيد الأم، إهداء منها لجميع الأمهات، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

 

درع أنغامي لـ نانسي عجرم

من جهة أخرى، جدير بالذكر  أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

 

 

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية ألبومها الجديد تويتر

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