عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من مجلس الأمن بشأن انقلاب مالي

مجلس الأمن يعقد جلسة
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن انقلاب مالي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة مغلقة بشأن انقلاب مالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وكانت كل من فرنسا والنيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والجرينادين، الدول الأربع غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة.

وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء،  تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، وهو ما اعتبره البعض انقلابا ثانيا خلال 9 أشهر، ما أثار تنديدا دوليا واسعا وتهديدا بفرض عقوبات.

فرنسا تدين الانقلاب على السلطة في مالي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

"المجلس العسكري" في مالي يعلن تجريد رئيسيّ البلاد والحكومة من صلاحياتهما

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة أوروبية الثلاثاء إن القادة الأوروبيين "نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكل "انقلابا داخل الانقلاب.. وهو أمر مرفوض".

وتابع ماكرون خلال مؤتمر صحفي "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنيين".

وأدانت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، اعتقال قوات من الجيش لقادة مالي.

وانقطع البث التليفزيوني الرسمي في مالي، أمس، عقب إلقاء القبض على الرئيس المالي، باه نداو، ورئيس الوزراء الانتقالي، المختار وان، عقب ساعات من إعلان تشكيل حكومي جديد، أقيل فيه وزيرا الدفاع والأمن.

وقال رئيس وزراء مالي المختار وان، إن قوات عسكرية اقتادته قسرا إلى منزل الرئيس باه نداو، عقب تشكيل حكومة جديدة أطيح خلالها بوزيرين من قادة انقلاب أغسطس 2020، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

انقلاب مالي مالي رئيس مالي المختار وان أسيمي غويتا انقلاب عسكري مالي

موضوعات متعلقة

فرنسا تدين الانقلاب على السلطة في مالي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

"المجلس العسكري" في مالي يعلن تجريد رئيسيّ البلاد والحكومة من صلاحياتهما

بعد اعتقال الرئيس وقادة الدولة ..ماذا قالت الجزائر عن تطورات الاوضاع فى مالي

ترشيحاتنا

غزل المحلة يكشف آخر مستجدات أزمة إمام عاشور.. فيديو

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

بعد عامين على اعتزاله.. فرناندو توريس يعود للملاعب

أول ظهور لـ نجمة شهيرة بعد تحولها إلى رجل

القبض على شاب حاول سرقة فيلا إلهام شاهين

طلائع الجيش: الفوز على دجلة كان ضروريا عقب الهزيمة أمام الزمالك.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن نظام التأمينات الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ