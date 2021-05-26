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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هكذا أجاب الخبرء

ارتفاع جنوني.. 3 أسباب وراء قفزة الذهب العالمية

قفزة للذهب عالميًا
قفزة للذهب عالميًا ل3 أسباب

ارتفعت أسعار الذهب مقابل العملات الورقية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مستفيدة من مزيج 3 عوامل  هي ، في انخفاض أسعار الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، وضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عملة البيتكوين، وفق ماذكرت صحف دولية.

كان هناك اهتمام متزايد بالعلاقة العكسية المتزايدة للمعدن الأصفر مع عملة البيتكوين الرقمية، ولكن يبدو أن التركيز على  ارتباط الذهب بالدولار أكبر، وكان الغالب على البيانات الاقتصادية الأمريكية.

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وقد أدى تقرير ثقة المستهلك الأسوأ من المتوقع إلى مزيد من التهدئة من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتدنية.

تحدث نائب الرئيس ريتشارد كلاريدا أيضًا إلى ياهو فاينانس، عن التضخم، وأشار إلى أنه في حين كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ، يواصل البنك المركزي النظر إلى هذه القوى على أنها عابرة.

كان هناك أيضًا طلب قوي في مزاد سندات الخزانة لمدة عامين ، مما أدى بالتالي إلى انخفاض العائدات.

يميل المعدن الأصفر إلى الازدهار في بيئة تنخفض فيها عائدات النقد أو استثمارات الدخل الثابت.

وكان صعود الذهب منذ أبريل يحدث جنبًا إلى جنب مع تلاشي رهانات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية لعام 2022.

وارتفع المعدن الأصفر خلال جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء، مستفيدًا من المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي.

وتخطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستوى  1900 دولار للأونصة بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1905.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 2021.

وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في مؤسسة "إس بي آي أست مانجمنت": إن "انخفاض الدولار يقدم دعما، كما أن تزايد مخاطر التضخم يطغى على كل شيء في الوقت الحالي. إنها مسألة تحوط ضد التضخم حاليا".

وأضاف: "حتى في حالة ارتفاع التضخم، فإنهم (في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي) سيكونون مائلين للتيسير جدا جدا. ما يهم حقا بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية النهائية. سيستمر الاتحادي في الحفاظ على أسعار الفائدة النهائية عند مستوى منخفض، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الدولار وسيؤدي الذهب أداء جيدا".

وظل مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للعملات الأخرى.
 

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