9 جنيهات للجرام .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

واصلت أسعارالذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021، الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة بمحلات الصاغة لتسجل ارتفاع نحو 9 جنيهات خلال يومين.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 934 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في أنواع الذهب نحو 701جنيها.

بينما وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 818 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 543 جنيها.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.