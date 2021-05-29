اقتصاد الإمارات .. 1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 538.06 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 131.88 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 957.29 مليون درهم منها 26 رهنا لأراض بقيمة 233.74 مليون درهم و65 رهنا لفلل وشقق بقيمة 723.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 383 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 154 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 157.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 87 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 30 مليون درهم.