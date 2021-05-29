عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. 1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 538.06 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 131.88 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

اقتصاد الإمارات.. 4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات| 740 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 957.29 مليون درهم منها 26 رهنا لأراض بقيمة 233.74 مليون درهم و65 رهنا لفلل وشقق بقيمة 723.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 383 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 154 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 157.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 87 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 30 مليون درهم.

ترشيحاتنا

ستجدات التفاوض مع "ايفر جيفين".. مؤتمر صحفي بقناة السويس غدا

السيسي يوجه باستغلال أصول الدولة من الأراضي والسواحل وحماية قيمتها كثروة قومية

أخبار التوك شو: سبب انتشار الفطر الأسود في الهند.. ومنى المحمدي تدعو لـ السيسي

رابح ماجر: مانشستر سيتي الأقرب للفوز بدوري الأبطال.. وجوارديولا لم يظلم محرز

لأول مرة.. الكشف عن شيفرولية كولورادو الـ بيك آب موديل 2023.. صور

إصدارات الإمام الطيب تتصدر اهتمامات زوار معرض أبوظبي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل.. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

بعد 4 أيام من ذبح زوجته له.. العثور على رأس قتيل إمبابة بمقلب قمامة في شبرامنت

سبب هجوم رواد التواصل الإجتماعي علي فيفي عبده بعد ظهورها الأخير

مصرع طفل وإصابة 8 في حادث بطريق "السويس - الزعفرانة"

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

إيقاف كارتيرون وبن شرقي مباراتين فى أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي

حادث سير مروع.. مصرع مخرج معروف بعد 10 أيام من دخول المستشفى

جماجم وعظام بشرية تثير الرعب أسفل الطريق الحر في القليوبية| تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا السيارة الأكثر مبيعا في العالم.. حكاية خلطة الإمبراطور الياباني

سعر ومواصفات فورد اكسبيديشن Ford Expedition في السعودية .. صور

سيارة ومواصفات تويوتا لاند كروزر Land Cruiser الكورية في مصر

هل تشعر بتنميل أو آلام في الوجه.. أبرز أعراض الفطر الأسود بعد تأكيد أول إصابة

فيديو

فيديوجراف.. ما سر جماجم قليوب الملقاة أسفل الطريق الحر؟

فيديوجراف.. نصيحة مبروك عطية لمرضى القدم السكري بعد بتر إصبعه

فيديوجراف.. المكسب بتاعنا .. تفاصيل أزمة محمد رمضان وسعد لمجرد

فيديو جراف| تبشر بالجنة .. رامي رضوان يروي موقفا غريبا في وداع سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أغار عليكى يا قدس

داليا السواح تكتب: الأعلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. المساواة في الظلم عدل

د. محمد مبروك يكتب: فيروس كورونا طبيعي أم صناعة بشرية؟

بيرى محمد تكتب: الأهلى يسيطر على عرش الكرة الأفريقية

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ