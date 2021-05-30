عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل اجتماع مدير المخابرات العامة بنتنياهو حول الهدنة في غزة

بنيامين نتنياهو واللواء
بنيامين نتنياهو واللواء عباس كامل

أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الأخير استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقال جندلمان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن نتنياهو واللواء عباس كامل بحثا القضايا الإقليمية، ورحبا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها حيال القضايا الأمنية والسياسية المختلفة.

 

وأضاف أن نتنياهو طرح خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع.

 

وأوضح جندلمان أن اللقاء حضره أيضًا وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاءً مطولا مع رئيس المخابرات اللواء عباس كامل حول هذه القضايا.
 

 

في إطار مساعي إحياء السلام..شكرى يعقد مباحثات مع وزير خارجية إسرائيل خلال زيارته لمصر

الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جهاز المخابرات العامة عباس كامل قطاع غزة رئيس المخابرات

ترشيحاتنا

غموض حول مشاركة أفشة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الرى: الانتهاء من تأهيل1717 كيلو متر من الترع

قناة السويس : خفضنا التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” إلى 550 مليون دولار فقط

بعد حكم القضاء الإداري .. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور رئيسا للزمالك

طرق مختلفة لـ حدوث وانتقال عدوى كورونا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي: مصر حريصة على مقدرات الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرة خير.. الحكومة تتوقع التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية 2021

التعليم : تأجيل امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المصابين بكورونا للدور الثاني

التموين : زيادة سعر زيت التموين بداية من أول يونيو..التفاصيل

بعد الجدل السائد .. الموقف القانونى لخوض مرتضى منصور انتخابات الزمالك

غدا.. انتهاء قرار غلق المحال العامة والمطاعم في التاسعة مساء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء إيقافه لمدة 4 سنوات

أول رد فعل من اللجنة الأولمبية بعد قرار إلغاء وقف مرتضى منصور

بسبب تهنئته لـ الأهلي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور ورئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: عودة رئيس الأركان إلى مصر بعد جولة أفريقية لتعزيز التعاون العسكري.. فيديو وصور

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات رنا رئيس

رئيس الوزراء البريطاني يجري مع العامة للحاق بالقطار.. فيديو

أثارت ذعر السكان.. بريطانيا تشهد تفشي الفئران الضخمة داخل المنازل بسبب الإغلاق|صور

فيديو

فيديو جراف.. درة تستعد لاستقبال مولودها.. أجمل الفنانات الحوامل 2021

فيديوجراف.. جدل حول علاقة أسما شريف منير بطليقها الأول

جند آلاف الجواسيس.. من هو ديفيد بارنيا رئيس الموساد الجديد ؟ فيديوجراف

فيديوجراف.. النهضة وأسباب أخرى.. لماذا تلجأ مصر لـ تحلية مياه البحر ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ