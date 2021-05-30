تفاصيل اجتماع مدير المخابرات العامة بنتنياهو حول الهدنة في غزة

أعلن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الأخير استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جندلمان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن نتنياهو واللواء عباس كامل بحثا القضايا الإقليمية، ورحبا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها حيال القضايا الأمنية والسياسية المختلفة.

وأضاف أن نتنياهو طرح خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع.

وأوضح جندلمان أن اللقاء حضره أيضًا وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاءً مطولا مع رئيس المخابرات اللواء عباس كامل حول هذه القضايا.

