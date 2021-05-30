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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الفلسطيني: مصر حريصة على عمل تسوية في إنهاء ما يجري في القدس.. فيديو

القدس
القدس

قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنه بعد وقف إطلاق النار في غزة، قادت مصر حركة اتصالات نشطة تستهدف تحقيق عدة أهداف في عدة مسارات، أولها تثبيت وقف إطلاق النار وخلق مناخ أمني لانطلاق عملية سياسية جادة.


وأضاف السفير دياب اللوح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": الاتصالات تستهدف أيضا ووضع ترتيبات تفصيلية لأن قرار وقف إطلاق النار لم يتضمن ترتيبات تفصيلية، ويجب وضع الترتيبات منعا لتكرار العدوانات على غزة".


وأكد السفير الفلسطيني دياب اللوح، أنه يجب عدم ربط ملف إعمار غزة بأي ملف آخر، سواء ملف سياسي أو ملف الأسرى، لأن إعمار غزة ملف حيوي إنساني وغزة بحاجة لإغاثة عاجلة.


وأردف السفير الفلسطيني: "المسار المهم الذي تقود فيه مصر الاتصالات أيضا هو إنهاء ما يجري بمدينة القدس لأنه إذا استمرت العدوانات وتهجير المواطنين من القدس فهذا من شأنه يعيد إشعال المنطقة مرة أخرى، ومصر حريصة على عمل تسوية في إنهاء ما يجري في القدس".


وختم السفير الفلسطيني: "نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ونعيش في آمن وسلام، وجادون للتفاعل مع كل المبادرات الجدية".
 

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