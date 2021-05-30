السفير الفلسطيني: مصر حريصة على عمل تسوية في إنهاء ما يجري في القدس.. فيديو

السفير الفلسطيني: مصر حريصة على عمل تسوية في إنهاء ما يجري في القدس.. فيديو
قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنه بعد وقف إطلاق النار في غزة، قادت مصر حركة اتصالات نشطة تستهدف تحقيق عدة أهداف في عدة مسارات، أولها تثبيت وقف إطلاق النار وخلق مناخ أمني لانطلاق عملية سياسية جادة.
وأضاف السفير دياب اللوح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": الاتصالات تستهدف أيضا ووضع ترتيبات تفصيلية لأن قرار وقف إطلاق النار لم يتضمن ترتيبات تفصيلية، ويجب وضع الترتيبات منعا لتكرار العدوانات على غزة".
وأكد السفير الفلسطيني دياب اللوح، أنه يجب عدم ربط ملف إعمار غزة بأي ملف آخر، سواء ملف سياسي أو ملف الأسرى، لأن إعمار غزة ملف حيوي إنساني وغزة بحاجة لإغاثة عاجلة.
وأردف السفير الفلسطيني: "المسار المهم الذي تقود فيه مصر الاتصالات أيضا هو إنهاء ما يجري بمدينة القدس لأنه إذا استمرت العدوانات وتهجير المواطنين من القدس فهذا من شأنه يعيد إشعال المنطقة مرة أخرى، ومصر حريصة على عمل تسوية في إنهاء ما يجري في القدس".
وختم السفير الفلسطيني: "نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ونعيش في آمن وسلام، وجادون للتفاعل مع كل المبادرات الجدية".