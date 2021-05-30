واشنطن تؤيد التوصل إلى تسوية دائمة توقع عليها الدول الثلاث حول سد النهضة.. فيديو

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جيريفيت، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدورها في الشرق الأوسط.

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال حوارها مع “اكستر نيوز”، أن واشنطن ستعمل على تقريب الرؤى حول سد النهضة الإثيوبي ومتفائلون بتحقيق انفراج، مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى تسوية دائمة توقع عليها الدول الثلاث حول سد النهضة.

وأكدت أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أجرى مباحثات في مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى الحل الأمثل لقضية سد النهضة.

وأشارت جيرالدين جيريفيت، إلى أن واشنطن ترغب في الحد من الانتهاكات الجارية بإقليم تيجراي الإثيوبي.