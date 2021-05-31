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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. البرلمان ينعقد اليوم لمساءلة 6 وزراء

مجلس نواب الشعب التونسي
مجلس نواب الشعب التونسي

نشر مجلس نواب الشعب التونسي، بيانًا على صفحته بموقع "فيسبوك"، أعلن فيه أنه سينعقد اليوم الاثنين لمساءلة 6 نواب بحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وقال البيان إن الوزراء الذين سيتم مساءلتهم هم وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابـة، ووزير السياحة، ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية، ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

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وأوضح البيان أن المجلس غدا سيشهد نشاطا للجلسات التشريعية به، منها لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، حيث ستعقد جلسة استماع لوزير الصحة حول تطور الوضع الوبائي، إضافة إلى لجنة الأمن والدفاع، والتي ستعقد هي الأخرى جلسة استماع إلى ممثلي مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن حول موضوع الأمن السيبراني.

وفي إطار جلسات الاستماع ستعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات وحول ملف البنك الفرنسي التونسي وحول وضعية البنوك العمومية ومدى التقدّم في انجاز الإصلاحات التي تمّ إقرارها.

ولفت البيان إلى أن لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، ستعقد جلسة للتباحث حول كيفية مراقبة الحكومة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وإعداد برنامج عملها للفترة القادمة.

تونس البرلمان مساءلة وزراء اخبار العالم

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