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أخبار العالم

قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

علم السعودية
علم السعودية

كتب: شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، سجلت وزارة الصحة السعودية 1245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 450436 حالة.

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وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 1275 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 433413 حالة.

 

وأكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7362 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9661 والحالات الحرجة 1438 حالة.

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