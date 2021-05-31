عرش نتنياهو في يد من؟ .. فرص تحالف بينيت - لابيد لحكم إسرائيل

في أعقاب إعلان رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت أنه يخطط للانضمام إلى زعيم "يش عتيد" يائير لابيد، في حكومة وحدة تطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمعت فرق التفاوض من الحزبين وآخرين في ما يسمى بـ "كتلة التغيير" ليلة الأحد - الاثنين. في محاولة لعقد صفقة لتشكيل تحالفهم الجديد.

وبحسب تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، بأنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات الرباعية بين ممثلين من يمينا ويش عتيد ونيو هوب وأزرق أبيض، مع استعداد الأطراف لمواصلة المفاوضات طوال اليوم.

في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن العديد من الخلافات حول بعض الحقائب الوزارية، حيث طالبت أطراف مختلفة بمسؤوليات أكبر في الحكومة التي من المقرر أن تتكون من سبعة أحزاب على الأقل.

بموجب اتفاق التناوب الناشئ بين يمينة ويش عتيد، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 ثم يسلم زمام الأمور إلى زعيم يش عتيد يائير لابيد. سيكون الانضمام إلى الائتلاف مزيجًا من أحزاب اليمين والوسط واليسار التي لن تنضم إلى حكومة بقيادة نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا جنائية.

وفقًا لعدة تقارير، يخطط لابيد - الذي كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو في القيام بذلك - للإعلان عن نجاحه في تشكيل ائتلاف بحلول يوم الثلاثاء، أو في وقت مبكر من نهاية يوم الاثنين. أمامه حتى يوم الأربعاء ليبلغ الرئيس رسميًا أنه تم الاتفاق على حكومة.

لابيد ، الذي توصل حتى الآن إلى اتفاقيات ائتلافية غير رسمية مع يسرائيل بيتنو وميرتس والعمل ، سيلقي بيانًا حول مفاوضات الائتلاف الجارية في افتتاح اجتماع حزبه يش عتيد في الكنيست بعد ظهر يوم الإثنين. كما أنه سيأخذ أسئلة الصحفيين.

أعلن بينيت يوم الأحد أنه سيتعاون مع لبيد لتشكيل ائتلاف، ووعد بحكومة وحدة ذات ميول يمينية ستنهي أكثر من عامين من الجمود السياسي وتطيح بنتنياهو بعد 12 عامًا متتالية في السلطة.

وقال بينيت إن الانتخابات أثبتت أنه لا توجد حكومة يمينية [محتملة] تحت قيادة نتنياهوهناك وحدة أو انتخابات خامسة"، بعد أسابيع من التردد بين المحادثات مع لابيد والمحادثات مع نتنياهو، حيث بدا أنه قد ينتهي به الأمر إلى دعم أي من الزعيمين.

أكد الإعلان أيامًا من الشائعات التي مفادها أن بينيت اختار صفقة تناوب مع لابيد من شأنها أن تضع زعيم الحزب اليميني في كرسي رئيس الوزراء للعامين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية سيشهد إخراج نتنياهو من السلطة من قبل حلفائه السابقين بعد الفشل المتكرر في حشد الدعم الكافي لتحالفه.

مع استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة بينيت لابيد، يعتزم نتنياهو الاستمرار في الضغط على أعضاء الكنيست في "يمينا" للانشقاق عن الحزب والتصويت ضد الحكومة البديلة، بحسب ما قالته مصادر الليكود لقناة "كان" يوم الإثنين، على الرغم من اعترافهم بأن مثل هذا الاحتمال يبدو غير مرجح.

وقال مصدر من الليكود لم يذكر اسمه: 'إنه لا ينوي الاستسلام، ورأينا أن الوضع هش من اليمين، لكن سيكون من المستحيل تقريبًا منع الحكومة".

يبدو أن ائتلاف بينيت-لابيد الناشئ يحظى بدعم 61 من أعضاء الكنيست في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، لذا فإن أي انشقاق واحد قد يحرمه من الأغلبية. ولا تزال بحاجة إلى دعم مؤكد من حزب القائمة العربية الموحدة "راعم" الإسلامي، الذي لم يلتزم علانية بعد بمنح التحالف دعم أعضائه الأربعة في الكنيست.

في رد دحض بعد دقائق من حديث بينيت، اتهم نتنياهو بينيت بأنه متخبط متسلسل مسؤول عن "احتيال القرن". ادعى نتنياهو أنه يستطيع بالفعل تشكيل حكومة يمينية ولا يزال بإمكانه إحباط كتلة التغيير بينيت - لابيد مع عدد كافٍ من المنشقين، داعيًا أعضاء الكنيست اليمينيين إلى رفض خطوة منافسيه.

وقال عضو الكنيست عن يمينا ، عميشاي شكلي، الذي تعهد بالفعل بعدم الانضمام إلى ائتلاف لبيد، يوم الاثنين إن الحزب قد خالف وعوده الأساسية للناخبين.

وكتب شكلي على فيسبوك: "في الأشهر الأخيرة، بذلت كل ما بوسعي لضمان حصول يمينا على إنجاز كبير في الانتخابات، وأن يصبح نفتالي بينيت رئيسًا لوزراء إسرائيل. لقد آمنت به، بصدقه، بحبه لإسرائيل وصهيونيته، وقد دعمته بكل قوة ... لكن هذا ليس هو الطريق".

مشيرًا إلى وعد بينيت في الحملة الانتخابية بعدم السماح للابيد أن يصبح رئيسًا للوزراء كجزء من صفقة تناوب، قال شيكلي إن بينيت "خالف وعود [يمينا] لناخبيها بينما انتهك بشكل صارخ أبسط قانون ديمقراطي، وأعلن الحقيقة للناخب جهدًا صادقًا للوفاء بالتزاماتها تجاهه".

في غضون ذلك، قال عضو في حزب ميرتس اليساري إن معسكره الأيديولوجي قدم أيضًا تنازلات كبيرة في الصفقة.

وقال عضو الكنيست عن حزب ميرتس يائير جولان لراديو "103 إف إم" يوم الاثنين:"نتخلى عن الكثير من مبادئنا من أجل عزل نتنياهو عن عرشه".

قال بينيت في خطابه يوم الأحد: "لن يُطلب من أحد التخلي عن أيديولوجيته [في التحالف الجديد المخطط له]، لكن سيتعين على الجميع تأجيل تحقيق بعض أحلامهم. سنركز على ما يمكن فعله، بدلاً من الجدال حول ما هو مستحيل ".

إلى جانب التقارير حول التقدم المحرز في المحادثات، برزت خلافات عديدة حول السيطرة على بعض الوزارات والصلاحيات الممنوحة لكل طرف.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، طالب "نيو هوب" بتعيين عضو الكنيست يوعاز هاندل وزيراً للسياحة أو الاتصالات، وهما حقيبتان يقال إنهما ستذهبان إلى يش عتيد.

إذا تم قبول الطلب، سينتهي الأمر بأربعة من أعضاء الكنيست الستة في "نيو هوب" كوزراء - زعيم الحزب جدعون سار وزيرا للعدل، ويفات شاشا بيتون وزيرا للتعليم، وزئيف إلكين وزيرا للإسكان، وهاندل، بحسب التقرير.

أشارت عدة تقارير أيضًا إلى الخلاف حول الملف الزراعي، الذي يقال إن حزب أزرق أبيض يطالب به على الرغم من وعد سابق بأن يسيطر عليه حزب إسرائيل بيتنا".

بالإضافة إلى ذلك، يقاتل حزب "إسرائيل بيتنا" مطالبا عضوة "يمينا" أييليت شكيد بإغلاق وزارة تطوير النقب والجليل وإعطاء مسؤولياتها لها كوزيرة للداخلية. وبحسب ما ورد، كان حزب "إسرائيل بيتنا" قد تلقى وعوداً في السابق بالوزارة.



إذا لم يتمكن لبيد من بناء أغلبية بحلول 2 يونيو ، فسيكون أمام الكنيست 21 يومًا للاتفاق على رئيس للوزراء؛ إذا لم يفعل، ستتجه إسرائيل إلى انتخاباتها الخامسة في غضون عامين ونصف.