الصحة تكشف عن مفاجأة حول مرض الفطر الأسود.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأذل.



وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منذ 30 عاما عندما كنت نائبا كان هناك حالات فطر أسود



وأضاف: "أول أمس تم تشخيص حالة مصابة بالفطر الأسود لمريض ليس مصابا بكورونا"، مردفا: "الفطر الأسود مرض موجود منذ قديم الأذل ومرتبط بنقص المناعة".



وتابع: "الفطر الأسود ليس له علاقة بكورونا إلا في حالة سوء الاستخدام للأدوية التي تؤدي إلى ضعف المناعة"، وارتباط الفطر الأسود بكورونا يكون في الحالات التي تتناول أدوية بطريقة غير سليمة تؤدي إلى انخفاض المناعة".