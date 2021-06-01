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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى لأصحاب الورش بالمناطق السكنية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

 

تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، نقل خلالها  نواب التنسيقية عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية  بمختلف المحافظات.

 
وطرحت الوزيرة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات ، وإحلال الواردات ودعم المصدرين، وأشارت إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة ، وقدمت  مدينة الروبيكي كنموذج للتكامل الصناعي نقلت فيه المدابغ ، وتاسست منطقة ورش ومصانع أحذية بجوارها.

السباعي عضوا بلجنة القيم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محافظ قنا يواصل اجتماعاته التنسيقية لبدء تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

 

كما تطرقت أيضا الي المحور الإقتصادي لمبادرة الرئيس حياة كريمة  ومحاورها ، وفيما يخص  ملف توفيق أوضاع الورش الموجودة بالمناطق السكنية وآلية التعامل معها عبر تقنين اوضعهم ، اكدت الوزيرة ان لهم الأولوية في النقل  الي المجمعات الصناعية لمن تتوافق اوضعهم مع الاشتراطات القانونية.

 

واتفقت الوزيرة مع نواب التنسيقية على تكرار  القاءات  لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل كافة مشاكل المواطنيين والاستجابة الي استفساراتهم.

 

حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائب أحمد مقلد، والنائبة اميرة صابر، والنائب علاء عصام ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة رشا فايز ، والنائبة مارسيل سمير ، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة رشا أبو شقرة، والنائبة مرثا محروس، والنائب أحمد رمزى، والنائب خالد بدوي، والنائبة منال هلال ،  والنائب طارق الخولي ومن مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، والأستاذ مؤمن عضو تنسيقية شباب الاحزب والسياسيين.

 

 

وزيرة التجارة والصناعة حياة كريمة الصناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس الشيوخ التجارة والصناعة تنسيقية شباب الاحزاب المجمعات الصناعية طارق الخولى مدينة الروبيكي المشروعات المتوسطة

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