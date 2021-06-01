الإكثار من الكورتيزون يضعف المناعة.. طبيب يتحدث عن الفطر الأسود

كشف الدكتور محمد الشرنوبي أستاذ طب الأنف والأذن بطب عين شمس، تفاصيل ومعلومات عن الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا .

وقال محمد الشرنوبي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي “،إن الفطر الأسود ممرض متواجد منذ سنوات كثيرة وهو التهاب فطري للجيوب الانفية”.

وأضاف محمد الشرنوبي :" الفطر الأسود يؤثر على الانسجة خاصة حول الشرايين ويتسبب في إحداث غرغرينة داخل الأنف والحلق والعيون والمخ".

وتابع محمد الشرنوبي:" الفرد يصاب بالفطر الأسود مع انخفاض المناعة بشكل كبير ، وتزداد حالات الإصابة بالفطر الأسود حاليا في ظل الإكثار في أخذ الكورتيزون الذي يؤدي إلى ضعف المناعة بشكل كبير".