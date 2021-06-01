عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الليبية يعلن خطة جديدة بشأن إنتاج النفط

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية

كشف ئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن سعي سلطات بلاده لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل في اليوم.

txt

لبحث استئناف الرحلات الجوية .. وفد مصري يتفقد مطارات ليبيا

txt

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة يزور الجزائر على رأس وفد وزاري

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي، بمقر وزارة الخارجية في روما، إنه "من الضروري في ليبيا، إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط، بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف".

ولفت إلى أنه "جاء إلى إيطاليا للاطلاع على الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معا".

وكان رئيس وزراء إيطاليا، طالب الجانب الليبي، بفرض سيطرة أمنية أكثر على الشواطئ؛ لمنع تدفق المهاجرين، كما أكد استمرار دعم بلاده إلى ليبيا.

رئيس الحكومة الليبية الحكومة الليبية انتاج النفط حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجانب الليبي

موضوعات متعلقة

شركة أمريكية كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني

رئيس الموساد المنتهية ولايته يكشف أسرارا جديدة عن إيران

توقعات الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء

توصيات جديدة من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

السفارة السعودية بإسبانيا تصدر تنبيها مهما

فوضى واشتباكات أثناء جلسة للبرلمان الأفريقي

الصحة السعودية تعلن الفئات المسموح لها تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بالفطر الأسود

ترشيحاتنا

العناية الإلهية تنقذ أبو المعاطي زكي.. صورة من العناية المركزة بعد إجرائه عملية في القلب

ربطه والده لمدة ساعة وألقاه للحشرات.. تفاصيل جديدة في واقعة طفل العسل

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-6-2021

أخطر وأسرع انتشارا.. رعب في دول شرق آسيا بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا

دعاء يريح القلب والنفس .. أذكار وأدعية رددها عند الحاجة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

أخطر وأسرع انتشارا.. رعب في دول شرق آسيا بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ