رئيس الحكومة الليبية يعلن خطة جديدة بشأن إنتاج النفط

كشف ئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن سعي سلطات بلاده لرفع حجم إنتاج النفط إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل في اليوم.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام منتدى الأعمال الإيطالي - الليبي، بمقر وزارة الخارجية في روما، إنه "من الضروري في ليبيا، إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط، بهدف إنتاج 3-4 مليون برميل في اليوم".

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف".

ولفت إلى أنه "جاء إلى إيطاليا للاطلاع على الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معا".

وكان رئيس وزراء إيطاليا، طالب الجانب الليبي، بفرض سيطرة أمنية أكثر على الشواطئ؛ لمنع تدفق المهاجرين، كما أكد استمرار دعم بلاده إلى ليبيا.