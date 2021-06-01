رئيس الموساد السابق : اخترقنا قلب إيران

قال رئيس الموساد المنتهية ولايته، يوسي كوهين، إن إسرائيل تمكنت من التسلل إلى "قلب" إيران، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح كوهين، في كلمة له خلال احتفال لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، أنه "يجب العمل حتى يفهم كل من يتجاوز الخطوط الحمراء أنه سيدفع ثمنا باهظا".

وأشار كوهين إلى أنه حتى تتمكن إسرائيل من مواجهة تحدياتها الأمنية يتطلب منها قيادة وشجاعة واستعداد للعمل، معتبرا أن النشاط الأمني اليوم هام جدا وليس أقل أهمية من النشاطات الحربية غدا".

وأضاف: "نحن نفهم أن السلام ليس مهمة سهلة لذلك تتضاعف خلال السنوات الأخيرة أهمية الحرب السرية".

وتباهى كوهين قائلا: "نحن في حالة دائمة من القتال ضد أعدائنا ومن أجل السلام".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل لتكريم كوهين: "منحت اليوم جوائز لعمليات استثنائية وفريدة من نوعها نفذها الموساد، كما أعلنت تعيين السيد دافيد بارنيع رئيسا للجهاز خلفا ليوسي كوهين" ، مشيرا إلى أن مهمته العليا ستكون منع إيران من التزود بسلاح نووي".

وتابع: "في أي حال من الأحوال، سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا، سنفعل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول وجودنا".

وتأتي تصريحات كوهين خلال حفل وداعه في نهاية فترة خمس سنوات ترأس فيها وكالة التجسس الإسرائيلية، والتي شهدت توسعا كبيرا في الإجراءات السرية ضد إيران، وضد برنامجها النووي، شملت اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، بالإضافة إلى تفجيرات غامضة في مواقع نووية حساسة، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي، تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من شهر يونيو الجاري، خلفا لـ "كوهين" الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.