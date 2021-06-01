ميمي جمال تكشف عن آخر طلب لزوجها الراحل حسن مصطفى قبل وفاته

حلت الفنانة ميمي جمال ، ضيفة على برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث عن مشوارها الفني وعلاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن مصطفى ، الذي توفي عام 2015، بعد صراع مع المرض.

وكشفت ميمي جمال، خلال اللقاء عن سبب اعتزالها الفن بسبب رعايتها لزوجها الراحل حسن مصطفى في مرضه، وقالت إنها أقامت معه في المستشفى وهو في العناية المركزة وهي في غرفة خاصة لمدة 28 يوما.

وقالت ميمي جمال ، إنها كانت تمكث بجانب زوجها في المستشفى وتضع يديها على خدها فخاطبها قبل رحيله وطلب منها أن تغير هذه الوضعية قائلا: " شيلي إيدك من على خدك هتحطيها كتير بعد كده".

وطلب حسن مصطفى من ميمي جمال أن تساعده على شرب الماء قبل أن يسلم روحه إلى ربه وتحدث الوفاة.

وأوضحت ميمي جمال، أنها كانت تتفق مع زوجها على إنجاح زيجتهم مهما كانت الخلافات بينهما، وكشفت إن المرة الوحيدة التي غضبت منه فيها حينما رمي عليها يمين الطلاق بسبب مخالفتها لاتفاق بينهما وارتدائها لفستان سواريه مكشوف في إحدى المسرحيات رغم وعدها له بعدم تكرار هذا الموقف.

وتوفي الفنان حسن مصطفى عام 2015 عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، رحلة فنية طويلة بدأت في الستينات.