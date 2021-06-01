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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. وفاة واحدة و 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية تسجيل 296 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا بينها 253 حالة جديدة و43 حالة مخالطة من إجمالي 3504 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 8.4 %).

وبحسب وسائل إعلام ليبية، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء 243 حالة فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ليبيا بلغ  186072حالة منها الحالات النشطة : 10828 حالة والمتعافين : 172117 حالة والٍوفيات: 3127 حالة.

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