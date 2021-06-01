بإطلالة ناعمة .. أحدث ظهور لـ هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة ناعمة ومكياج رقيق ابرز ملامحها الجميلة .



حل صناع مسلسل "أحسن أب" ضيوفاً على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، للحديث عن المسلسل الذي تم عرضه في سباق رمضان 2021.

وقالت هاجر أحمد إنها عملت من قبل مع المخرج معتز التوني وكانت تجربة مميزة كانت ترغب في تكرارها مرة أخرى.

وكشفت هاجر أحمد أنها لم تفز بلقب أحسن وجه في العالم نظرا لرفضها المشاركة في جزء من المسابقة، وهو أن ترتدي مايوه بكيني، لذلك أثر على مشوارها في المسابقة.

وأكدت هاجر أحمد أن الطفل كريم حسين من أكثر الشخصيات التي كانت تضحكها في التصوير، وكان الفنان على ربيع يقوم بتحفيظها كل الأغاني الشعبية ويضحكها أمام الكاميرا، وكان كثيراً ما يقول لها أشياء غير حقيقية وتصدقها.

مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، هاجر أحمد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.