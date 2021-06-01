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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن توافر لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت الإمارات، اليوم “الثلاثاء”، عن توافر لقاح "فايزر-سبيونتك" للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما، كما دعت المواطنين إلى تلقي الجرعة الداعمة من لقاح سينوفارم الصيني.

 

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الإمارات تسجل 1968 إصابة جديدة بـ كورونا

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فيديو جراف.. لقاح فايزر آمن وفعال بنسبة 94%

 

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 572804 إصابة.


وسجلت الصحة الإماراتية بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، 4 وفيات خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 1684، بحسب ما ذكرت صحيفة “الرؤية”.

 

ورصدت الصحة الإماراتية تعافي 1954 حالة شفاء خلال الساعات الماضية، لترتفع حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن 552479.

 

فيما أجرت 215,689 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات في ربوع الدولة.

فيروس كورونا وزارة الصحة الإماراتية لقاح سينوفارم الصيني لقاح فايزر الوضع الوبائي

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