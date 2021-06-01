بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

قال المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الاوقاف؛ إن الوزارة طرحت عددا من الوحدات السكنية بمقدم حجز حسب المساحة؛ لافتا إلى أن سعر الواحدة يتراوح من 153 إلى 185 ألف جنيه ما بين كاملة المرافق والتشطبيات.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان وزارة الإسكان تدعم أيضا المشترين بـ10 الاف جنيه؛ لافتا الى ان الوحدات 65 مترا وحتى 85 مترا.



ونوه رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن الشقق السكنية بمدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات في محافظة المنوفية، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية.



وأشار رئيس هيئة الأوقاف الى أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على شقة وغير مستحقة إن اجتمعت فيها أسباب وهي:

1- أن يقل سن المتقدم عن 21 سنة أو يزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.



2- أن يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية وفي حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أعلى من وحدة سكنية كاملة.



3- أن يكون المتقدم سواء الزوج أو الزوجة قد تقدما لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.



4- عدم إقرار المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.



5- أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.



واختتم ان باب الحجز تم فتحه اليوم وعلى مدار الشهر التالي.