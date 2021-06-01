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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشجيع الموهوبين من ذوي الهمم .. نائب محافظ الإسكندرية تفتتح مهرجان إسكندراني مبدع

مهرجان اسكندراني
مهرجان "اسكندراني مبدع" لتشجيع الموهوبين من ذوي الهمم

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ اليوم لافتتاح مهرجان "اسكندراني مبدع"، المقام بإستاد الإسكندرية الرياضي ، والذي يهدف إلى  تشجيع المواهب الفنية والرياضة للشباب من ذوي الهمم والشباب المستفيدين من البرنامج القومي أطفالا وكبارا بلا مأوى.

 

وأكدت عازر  حرص محافظة الإسكندرية بجميع  أجهزتها على تنمية مواهب أبنائها الفنية والرياضة ودمج أبناء المحافظة من ذوي الهمم و الشباب المستفيدين من البرنامج القومي أطفال بلا مأوى، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يُصدر صورة إيجابية للمجتمع عن الشباب من ذوي الهمم والشباب الذين تعرضوا لظروف اجتماعية صعبة إلا إنهم لم يستسلموا وكافحوا مما يجعلهم  قدوة ونموذج يحتذى به لجميع الشباب.

 

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وأشارت نائب المحافظ  إلى أن ما ظهر من مواهب فنية لذوي الهمم و عروض رياضية لأبناء برنامج أطفال بلا ماوي يؤكد إنهم نماذج مشرفة و يجعلنا نعتز ونفتخر كونهم جزء من مجتمعنا.

 

لافتة أنه يجب علينا جميعا دعمهم و رفع ثقتهم بأنفسهم وبإمكانياتهم على تشكيل مستقبلهم المشرق. و خلال الافتتاح تم تقديم العديد من العروض الفنية  و الرياضية للموهوبين من ذوي الهمم و أبناء برنامج الأطفال بلا مأوى.

 

شهد الافتتاح؛ ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي، والشيخ إبراهيم الجمل، و القمص يوحنا رمزي ممثلين عن بيت العائلة بالإسكندرية.

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