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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج عربة قطار عن القضبان بإمبابة

قطار امبابة
قطار امبابة

كشف مصدر بالسكة الحديد، تفاصيل خروج إحدى عربات قطار البضائع أثناء مسير القطار بمنطقة إمبابة.

وأكد المصدر، في تصريحات لصدى البلد، أنه أثناء مسير قطار عبارة عن عربة واحدة محملة بالغلال بالقرب من من مزلقان زكي بمنطقة إمبابة في الجيزة، خرجت عجلات إحدى العربات عن القضبان، وتم تعديلها بعد نصف ساعة، بواسطة العمال.

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وأوضح المصدر ، أن حركة القطارات على خط الوجه القبلي لم تتأثر بالحادث، خاصة وأن خط البضائع يبعد عن الخط الطوالي لقطارات الوجه القلبي بمسافة 4 كيلو متر.

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