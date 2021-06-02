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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يُحيي ذكرى ميلاد والده

الراحل محمود ياسين
الراحل محمود ياسين وعائلته

أحيا الفنان عمرو محمود ياسين، ذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان محمود ياسين، بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

ونشر عمرو محمود ياسين صورتين له برفقة والده، وأسرته، وعلق عليها: "بصيت على كل ذكريات 2-6 في الأعوام الماضية؛ لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي، دلوقتي أعمل إيه؟ أكتب إيه؟ 😢، اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه، دلوقتي أعمل إيه 😢😢😢".
 

وأضاف "أكيد عيدك في الجنة أحلى بكتير، إنما احنا النهاردة يوم صعب أوي علينا من غيرك يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى 💔💔💔💔🙏🙏".

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