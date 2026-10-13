بالأرقام.. إنجازات "الأوقاف" في عمارة المساجد وفرشها خلال الربع الأول من 2026 /2027

حققت مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف إنجازات في مجال عمارة المساجد وفرشها خلال الربع الأول من العام المالي 2026/ 2027، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2026.



وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه تم افتتاح 235 مسجدًا، منها 19 مسجدًا جديدًا، و143 مسجدًا خضعت لأعمال الإحلال والتجديد، و73 مسجدًا شملتها أعمال الصيانة والتطوير.



وفي مجال فرش المساجد، تم فرش 500 مسجد، بإجمالي مساحة فرش بلغت 153٬557 مترًا مربعًا، بما يُسهم في تهيئة المساجد لاستقبال المصلين، وتوفير البيئة المناسبة لأداء الشعائر الدينية.