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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. الإمارات تحدد خطوات تجديد تصريح الإقامة إلكترونيا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels،موضحة أن الخطوات تتمثل في التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

كما تتمثل  خطوات التسجيل تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمد.

 

 

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أبوظبي الامارات خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات التمثيل العمالي بأبوظبي حنان شاهين تصريح إقامة القوى العاملة

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