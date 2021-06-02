الأوقاف تكشف تفاصيل افتتاح 19 مسجدا يوم الجمعة

افتتاح عدد من المساجد الجديدة

قال الدكتور محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إن طليعة فجر كل يوم جمعة من كل أسبوع تشهد افتتاح عدد من المساجد الجديدة، وذلك إحلالا وتجديدا للمساجد التي كانت منشأة ثم حدث لها بعض التطلعات أو تقادم عليها الزمن فتم إحلالها وتجديدها وعمل صيانات وترميمها.



وأضاف «أبو ستيت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنه سيتم يوم الجمعة القادم افتتاح 14 مسجدا إحلالا وتجديدا، و5 مساجد صيانة وترميما ليصبح إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول شهر سبتمبر الماضي حتى يوم الجمعة 1456 مسجدا منها 1346 مسجدا إحلالا وتجديدا، و110 مساجد صيانة وترميما.



وأشار مدير عام المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، إلى أن جميع محافظات الجمهورية يتم افتتاح المساجد بها طبقا لخطة الصيانة والترميم أو الإحلال والتجديد، وهي خطة سنوية توضع في بداية العام المالي ويتم تنفيذها طوال العام.

وأوضح أن هناك بعض المحافظات التي شهدت تكثيف افتتاح المساجد بها في وقت واحد مثل محافظة الشرقية التي شهدت افتتاح 35 مسجدا جديدا فيها في يوم جمعة، نظرا لأن هذه المساجد تم الانتهاء من صيانتها وترميمها وإحلالها وتجديدها، وتم افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية ضمن الافتتاحات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.