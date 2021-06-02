أجهزة في الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود.. أستاذ بقصر العيني يوضح

أكدت الدكتورة دينا شكري، الأستاذة بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، أنه لا بد من التشديد على الصيدليات بمنع بيع الأدوية دون وجود أي سند طبي يلزم بصرفها للمواطن، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بالبروتوكولات العلاجية قد يؤدي ذلك إلى تضاعف الفطريات بشكل عام، وبالتالي لا بد من الحرص على تعقيم الأجهزة الطبية، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ضعف المناعة وزيادة الفطريات.

وأضافت أن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، مشيرة إلى أن الأجهزة المعرضة بشكل كبير للإصابة بالفطر الأسود في الجسم هي الجيوب الأنفية والعين والحلق والمخ.

وكانت قد سادت حالة من القلق بين المجتمع المصري بعد إعلان ظهور حالات من الفطر الأسود في مصر، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن طرق الوقاية منه وبروتوكولات العلاج.



بينما قالت وزارة الصحة والسكان، إن المسئول عن حدوث مرض الفطر الأسود، هو بعض أنواع الفطريات التى تنتمى لعائلة العفنيات، والتى تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة، ومثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب هذه الفطريات تسمي الفطريات المخاطية.



وأشارت الوزارة من خلال قطاع الطب الوقائي إلى مصادر العدوى وهى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة، وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية الى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة ، ولكن نادر ما توجد فى عينات الهواء التى تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.