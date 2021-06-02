«عبير علم الدين» مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف الدكتوره عبير ‏ عبد الحميد محمد علم الدين ، الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة مديرًا تنفيذيًا للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، ‏بجانب عملها الأصلي ولمدة عام.

وتضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار، وضخ خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية متوافقة مع خطة الجامعة ‏ الاستراتيجية، والمتابعة والتقييم المستمر للمراكز والوحدات ‏التابعة للمركز الرئيسي، وتقديم تقرير ربع سنوي‏ عن أداء وإنجازات كل وحده.

‏كما تضمنت الأهداف والتكليفات، تنفيذ خطة التدريب لأعضاء هيئة التدريس ‏العاملين والمجتمع الخارجي بنسبة 25% من الخطة المحددة.

حصلت الدكتوره عبير علم الدين، على بكالوريوس العلوم عام 1992، ودرجة الماجستير عام 1996 ، ودرجة الدكتوراه عام 2001 ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتي وصلت إلي درجة أستاذ عام 2012.

حصلت على العديد من المشاريع التنافسبة الممولة محليًا ودوليا، ولها العديد من الأبحاث المنشروة فى كبرى الدوريات العلمية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز ضمان الجودة، وتولت الإشراف على مركز براءات الاختراع والملكية الفكرية بجامعة طنطا، وحصلت على جائزة الابتكار فى التعليم والتعلم 2014 من وزارة التعليم العالى، وجائزة جامعة طنطا التقديرية 2017.