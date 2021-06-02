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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 دبلومات مهنية بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة ارشيفية

تقدم كلية الإعلام بجامعة القاهرة العديد من الدبلومات "المهنية" لطلابها من المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات والتي يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام وعلومه ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" هذه الدبلومات والتخصصات التي تمنحها الكلية ، وتتمثل في الدبلومات التالية :-

 

- الدبلوم المهني في الإنتاج التلفزيوني :
وتشتمل على تخصصات ( الدراما التليفزيونية - إنتاج البرامج والأفلام التسجيلية التليفزيونية - البرامج الحوارية التليفزيونية  -الأخبار التليفزيونية - التصوير التليفزيوني - المونتاج التليفزيوني - الإخراج التليفزيوني ) .

 

- الدبلوم المهني في الصحافة الرقمية :
‏وتشتمل على تخصصات ( مدخل إلى الصحافة الرقمية - الكتابة للمنصات الرقمية - تشريعات وأخلاقيات الاعلام الجديد - النشر على الانترنت - انتاج وسائط متعددة ) .

 

- الدبلوم المهني في صحافة البيانات :
- ‏وتشتمل على تخصصات ( صحافة الهواتف الذكية - الاستخدامات الاجتماعية للصحافة الرقمية - تسويق الاخبار - التغطية الاستقصائية - مشروع التخرج ) .

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- الدبلوم المهني التسويق الإلكتروني :
‏وتشتمل على تخصصات ( التسويق الالكتروني - نظريات التسويق الحديثة - الاتصال الإقناعين - التسويق الاجتماعي والسياسي - تشريعات إعلامية - إدارة وتخطيط الحملات الإعلانية الالكترونية - بحوث الجمهور التسويق الشبكي - أساليب تخطيط وتنفيذ التسويق الالكتروني - مشروع تخرج ) .



- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية :
وتشتمل على تخصصات ( الإنتاج الإعلامي - إدارة الموارد البشرية - إدارة وسائل الإعلام - التسويق واستراتيجيات المنافسة - اقتصاديات الإعلام - القيادة - البحوث والتنمية ) .

 

- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته :
وتشتمل على تخصصات ( حرية الإعلام في إطار الحريات العامة وحقوق الانسان - مدخل عام للقانون - جرائم النشر "حالات تطبيقية وحل مشكلات" - تشريعات الإعلام في العالم والوطن العربي - قوانين الاتصالات وحرية تداول المعلومات - تشريعات وسائل الإعلام الجديدة - تشريعات الإعلام في مصر - التجارة الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية -أخلاقيات الإعلام "حالات تطبيقية وحل مشكلات" ) .

 

- الدبلوم المهني للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي :
وتشتمل على تخصصات ( كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني - صناعة المحتوى المرئي للإعلام الجديد - الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي - صحافة البيانات - صحافة الموبايل - مبادئ أمن المعلومات - إدارة امن المعلومات - الجرائم الرقمية - الاختراق الأخلاقي ) .

 

- الدبلوم المهني في الاتصال السياسي :
وتشتمل على تخصصات ( الانترنت والسياسة - موضوعات مختارة في الاتصال السياسي - الرأي العام والسلوك الانتخابي - مناهج البحث الإعلامي - الاتصال السياسي الاستراتيجي - المناقشات والمناظرات السياسية - كتابة الأخبار والتقارير السياسية - إعداد وتقديم البرامج السياسية في الراديو - أساليب واستراتيجيات الإقناع - إعداد وتقديم البرامج السياسية في التليفزيون - المسوح واستطلاعات الرأي العام ) .

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- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته "باللغة الإنجليزية" :
وتشتمل على تخصصات ( Media Techniques &Production - Human Resource Management - Social & New Media Management - Marketing & Competitive Strategies - Media Economics - Leadership - Research & Development - Graduation Project ) .
 

جامعة القاهرة الدبلومات المهنية الدراسات العليا مجال الإعلام وعلومه اخبار التعليم

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