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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون وذلك  لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مترو الأنفاق والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات سيمنز مصر.

 

في بدايه اللقاء أكد وزير النقل عمق العلاقات التاريخية  بين الشعبين المصرى والألمانى وبين القيادة السياسة في البلدين، مشيرا إلى أن أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة تجسد في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية وشركة "سيمنز" الألمانية العالمية  لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بطول 1800 كم  بدءاً من تنفيذ خط العين السخنة / مطروح الذي يبلغ طوله 600 كم، مضيفا أن وزارة النقل لها تعاون مثمر مع الشركات الألمانية مثل التعاون في مجال ماكينات الأنفاق مع شركة هير بنكيشت والتعاون مع سينمنز في مجال إشارات السكة الحديد والمترو.

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كما أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بسرعة إنهاء اجراءات التعاقد  النهائي مع سيمنز العالمية لإنشاء المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر  والبدء  في تصميم منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، تمهيدا  للبدء فى التصنيع والتنفيذ  بجانب تصنيع وتوريد عدد  ٣٣ قطار ركاب إقليمي وعدد 15 قطارا سريعا وعدد 15 جرارا لنقل البضائع  لخط العين السخنة /مطروح،  وذلك  بالتزامن مع التنفيذ الجاري حاليا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة لكافة الأعمال المدنية والإنشاءات والأعمال الصناعية لمسار قطار العين السخنة / مطروح   والتي تتم تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي، لافتا إلى أن الشركات الألمالية والصناعات الألمانية متقدمة للغاية في كافة المجالات ومنها مجال النقل وتحظى بثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري  الحريص دائما على التعاون المثمر مع الجانب الالماني الذي يتميز بالانضباط والجدية في العمل.

 

ومن جانبه أكد السفير الألماني بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والشعب الألماني وشركة سيمنز  لتنفيذ هذا المشروع مع الجانب المصري كأحد أوجه التعاون الاستراتيجي  مع الجانب المصري.

 

مضيفاً أن الحكومة الألمانية والبرلمان الألمانى تعهدا بتوفير وتأمين  التمويل المالى الميسر للمشروع، لافتاً إلى أن الشركة الالمانية تنفذ المشروع فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر ولا تهدف إلى تحقيق أرباح من المشروع وأن الفترة  القادمة سيتم ترتيب وعقد لقاءات مكثفة بين قيادات وزارة النقل المصرية ورئيس وقيادات شركة سينمنز لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على هذا المشروع الهام،  ثم قام السفير الألماني بتسليم وزير النقل المصري خطاباً  من وزير النقل الألماني عن أهمية المشروع والحرص على التعاون مع الجانب المصري لتنفيذه.

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وزير النقل القطار الكهربائي السريع سيمنز الالمانية سفير ألمانيا بالقاهرة

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وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

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