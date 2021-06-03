الصين توزع 40 مليون يوان رقمي عشوائياً على سكان بكين

تعتزم الصين توزيع 40 مليون يوان (6.2 مليون دولار) من عملتها الرقمية لمواطني بكين في برنامج يانصيب، حيث يمكن للمقيمين في العاصمة الصينية استخدام تطبيقين مصرفيين للتقدم للفوز بواحدة من 200 ألف حزمة في ما يسمى بالحزم الحمراء كجزء من اليانصيب، وفقاً لمكتب بكين للرقابة المالية والإدارة.

ويحتوي كل مغلف على 200 يوان (حوالي 31 دولاراً) من العملة الرقمية التي يمكن إنفاقها لدى التجار المختارين. فيما سيكون آخر موعد للتسجيل هو منتصف ليل 7 يونيو، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

ولم يقم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد بطرح اليوان الرقمي في جميع أنحاء البلاد، والذي كان يطوره منذ عام 2014، لكنه يركز بدلاً من ذلك على التجارب في شكل يانصيب في جميع أنحاء الصين.



قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني لي بو في أبريل، إن البنك المركزي سيوسع نطاق مشاريعه التجريبية للعملة الرقمية وقد يسمح للزوار الأجانب في أولمبياد بكين الشتوية 2022 باستخدامها.

وفي فبراير، وزعت مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين 40.2 مليون يوان من العملة الرقمية. وفي العام الماضي، أقامت مدن أخرى مثل مركز التكنولوجيا الصيني في شنتشن اليانصيب الخاص بها.

وأكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني أن اليوان الرقمي مخصص للاستخدام المحلي وليس لمحاولة تحدي هيمنة الدولار الأميركي.

وقال لي: "من أجل تدويل اليوان، قلنا مرات عديدة إنها عملية طبيعية وإن هدفنا ليس استبدال الدولار الأميركي أو أي عملة دولية أخرى.. أعتقد أن هدفنا هو السماح للسوق باختيار وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين".

يأتي اختبار الصين المستمر لليوان الرقمي في وقت تجدد السلطات حملة على قطاع العملات المشفرة في البلاد. بينما تم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية في عام 2017.