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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| الصحة العالمية: تراجع كبير في إصابات كورونا بـ مصر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، تفاصيل الوضع الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوضع يشهد تراجع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاض في عدد الحالات المصابة بـ كورونا، ونتمنى أن لا يتبعها تفريط في الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

 

وتابع الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، نتمنى ان يستمر ووعي المواطنين في ظل المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه هذا الأنخفاض لا يعني الاستهتار والتخلي عن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
 

الدكتور أمجد الخولي منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في مصر فيروس كورونا المستجد ارتداء الكمامة

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