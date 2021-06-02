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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا: نشرنا 20 ألف بحث بمجلات دولية

صدى البلد

عقد اليوم  قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية إجتماعا برئاسة الدكتور أحمـد فـرج القاصـدـ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اون لاين بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد الجامعة وأعضاء المجلس

وخلال الإجتماع أعلن القاصد أن الجامعة سجلت خلال  الفترة الماضية 19949 بحثا  حتى الان منها  5488 بحثا فرديا  و361 14  بحثا جماعيا تم نشرها  بمجلات دوليه دوليه عالميه 
كما ناقش المجلس مواعيد امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعه  

واكد القاصد علي حرص الجامعة  علي الإلتزام  الكامل بكافة الإجراءات  الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة امتحانات الدراسات العليا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية مشددا علي عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات. 

وأشار القاصد  إلي أنه تم اعتماد لائحة النشر العلمي بالمجلة العلمية لكليتي الهندسة والتربية الرياضية.

كما وافق المجلس علي عقد مؤتمرات علمية بالكليات خلال الشهور المقبلة وفقا للقواعد المنظمة بالجامعة  مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العلياز


وقامت اللجنة  بالمصادقة علي محضر إجتماع  الجلسة السابقة  والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب  الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة  التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة  وخارجية  بالجامعات المصرية  والعربية.

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