استشاري يكشف عن الحل الأمثل للتثدي لدى الرجال

مشكلة التثدي لدى الرجال

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مشكلة التثدي لدى الرجال لن تعود مرة أخرى بعد تكسيرها وشفطها من خلال الفيزر.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الغدد اللبنية لدى السيدات تختلف عن الغدد اللبنية لدى الرجال، لأن هذه الغدد عاملة، وهي قوية وكبيرة، وعنيفة، ولا يستطيع الفيزر أن يقوم بتكسيرها بالصورة التي يقوم بها لحل مشكلة التثدي لدى الرجال.

ولفت أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن هناك إمكانية لحل مشكلة ترهل الثدي لدى السيدات من خلال الحقن، معقبًا: "ممكن أخذ دهون من البطن وحقن بها الثدي، وهذا يؤدي إلى رفع الثدي مرة أخرى".