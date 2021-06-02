وكيل وزارة الصحة: نستهدف تطعيم أكثر من 40% من المواطنين..فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية أنه مستهدف تطعيم أكثر من 40% من المصريين مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعمل بصورة هامة لتوفير اللقاح للمواطنين وتوطين صناعة اللقاح في مصر

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز ” أن هناك أكثر من 2 ونصف مليون مواطن حصلوا على اللقاح من إجمالي 6 مليون مواطن مشيرا إلى أنه يوم 13 يونيو سيكون هناك مليون جرعة من لقاح سينوفاك وايضا هناك 2 مليون جرعة ستصل من لقاح استرازينيكا.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية أن مصر سباقة في خطوات تصنيع اللقاحات بغرض توفير اللقاح للشعب المصري ومساعدة الدول العربية والأفريقية

وأشار عبد الفتاح إلى أن نحاول بقدر الأإمكان توعية المواطنين مؤكدا أنه نهدف إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين مؤكدا أن هناك 408 مركز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.