آثار القاهرة توضح كيف يعقد امتحان الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني

أصدرت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب جميع الفرق وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبلة.

وتضمنت تعليمات كلية الآثار الآتي:

1 - الدخول إلى لجنة الامتحانات بالكمامة ولا تخلع الكمامة تحت أي ظرف من الظروف .

2 - الدخول إلي المبني من خلال بوابة التعقيم.

3 - عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبني الامتحانات.

4 - لا يجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة



5 - لا يجوز اصطحاب أي داتا علمية من كتب ومذكرات.. الخ.

6 - الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

6 - التاكد من أن كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .

7 - الإجابة عن الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

8 - الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الاول وانما كل سؤال مستقل .

9 - الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

10 - يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.

11 - يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وادوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

12 - يرجي التأكد من قياس الحراره على مدخل المبني وعدم التكدس اثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين.