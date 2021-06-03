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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للتواصل مع العملاء بسهولة.. واتساب بيزنس يضيف أدوات جديدة للشركات

WhatsApp business
WhatsApp business

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن مجموعة ميزات جديدة،  لمساعدة الشركات للدردشة بسهولة والنمو بشكل أكبر على التطبيق المخصص للأعمال، وقالت الشركة إنها قامت بتقليل الوقت الذي تستغرقه الشركات إنشاء حساب أعمال من أسابيع إلى خمس دقائق فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch"، تسهل شركة فيسبوك المالكة لخدمة المراسلة، استخدام حساب واتساب Business بمجرد إنشاؤه، وستكون الشركات قادرة على الاستجابة بشكل أسرع للرسائل الواردة، وإرسال رسائل فورية للمستهلكيين بشكل أسرع للبقاء على اتصال معهم.

 

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وفي غضون ذلك، ستُمنح خدمة المراسلة الشركات التي تستخدم الأداة لخدمة العملاء خيار إنشاء ما يصل إلى 10 رسائل مكتوبة مسبقًا لتسريع ردودهم، ويمكنهم أيضًا إعداد أزرار الرد لتوفير ردود مسبقة التعبئة وشائعة من العملاء.  

وبالإضافة إلى خيار أخبار واتساب، تضيف فيسبوك أداة أخرى لتطبيق الأعمال، ميزة اتصال جديدة لتسجيل الدخول مباشرة إلى فيسبوك عبر التطبيق، وبشكل أساسي إذا قمت بدمج حساب بيزنس إلى حساب شبكة التواصل، موقع الويب الخاص بهم باستخدام بيانات الاعتماد وإجراء محادثة مع الشركة عبر تطبيق ماسنجر.

وتمنح الخيارات الجديدة الشركات إمكانية الوصول إلى الأدوات التي أنشأتها لإجراء المحادثات في فيسبوك ماسنجر، سواء أكانت تلك روبوتات محادثة أو روابط من خلال لقواعد البيانات، وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي أن اختبارات الخدمة تشير إلى أن 70٪ من المستخدمين يختارون استخدام أداة Login Connect ، ما يشير إلى أنهم على استعداد لاستخدام بيانات اعتماد فيسبوك الخاصة بهم بهذه الطريقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يطلق فيسبوك ميزة جديدة في تطبيق المراسلة الأعمال تسمى Business Suite، وهي منصة يمكن للشركات استخدامها لإدارة النشاط عبر خدمات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، والتي ستتيح للمطورين إنشاء "تطبيقات الأعمال".

واتساب واتساب Business ميزات جديدة فيسبوك WhatsApp Business

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