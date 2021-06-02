16 مليار دولار.. القائمة العربية تعلن تفاصيل صفقتها للمشاركة في حكومة لابيد - بينيت

أصدرت القائمة العربية الموحدة بياناً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للإطاحة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك عقب توقيع القائمة وثيقة تشكيل الحكومة مع زعيم المعارضة يائير لابيد، ليكون بذلك أول حزب عربي يشارك في تشكيل حكومة إسرائيل.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قالت القائمة العربية الموحدة إن "كتلة التغيير" وافقت على أكثر من 53 مليار شيكل (16.3 مليار دولار) في الميزانيات وخطط التنمية الحكومية للمجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف البيان أن نفتالي بينيت ويائير لابيد تعهدا بتقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات كحافز اقتصادي، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل أخرى (770 ألف دولار) لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ويقول البيان إنه سيتم استثمار 20 مليون شيكل أخرى (6 ملايين دولار) على مدى السنوات العشر القادمة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية.

كما أنه من المقرر إضفاء الشرعية على ثلاث قرى بدوية غير معترف بها - عبدة وخشم الزينة ورخمة - بقرار حكومي.

وبالنسبة لقانون "كامينيتس" المثير للجدل لعام 2017 الذي يستهدف البناء العربي غير القانوني، تقول القائمة إنه ستكون هناك مناقشات حول تعديله خلال الأشهر الستة المقبلة. في غضون ذلك، سيتم تمديد القرار المعمول به بالفعل بتجميد أجزاء من القانون حتى عام 2024.

كان البعض في معسكر نتنياهو متشككًا في أن تؤتي وعود كتلة التغيير للقائمة العربية ثمارها.

وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود فطين الملا في مكالمة هاتفية مع تايمز أوف إسرائيل:"كل هذا كلام فارغ. إنها أكاذيب. مجرد ألعاب سياسية".