إخماد حريق محل دهانات بـ سكة صناديد في طنطا دون خسائر بشرية..شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من السيطرة على حريق شب داخل محل دهانات بشارع سكة صناديد بمنطقة العجيزي، بمدينة طنطا، دون حدوث حدوث مصابين أو سقوط ضحايا .

تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل محل دهانات، بشارع سكة صناديد بمنطقة العجيزي ،بدائرة قسم أول طنطا.

كما تم الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة علي النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي المحال التجارية المجاورة ، واخمادها وأتت النيران على محتويات المحل ، ولم تحدث إصابات بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعرفة ملابسات الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر

اخماد نيران حريق محل دهانات بسكة صناديد بطنطا دون خسائر في الأرواح الغربية

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