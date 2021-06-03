عقب التتويج ببطولة الدوري للطائرة.. هاشتاج شكرا ماسترز الأهلي يتصدر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "شكراً ماسترز الأهلي"، بعد فوز فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة ببطولة الدوري.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مشيدين بالأداء الرجولي للفريقين بمباراة قوية، وجاءت أبرز التغريدات كالاتي: « ملوك الصالات - أبطال مكملين لسنين جايين - الأهلي دايما فوق ».



وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة الدوري، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء في ختام منافسات البطولة، مكررًا الفوز على المنافس بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب بالدور الأول بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد الفريق لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، والـ33 في تاريخه.

وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب وتفوق بفضل الإرسال المميز والإعداد المثالي والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليحصد الفريق لقب البطولة.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وباغت «رجال طائرة الأهلي» بتسجيل العديد من النقاط بعد أن تألق أحمد صلاح في تنفيذ الضربات الساحقة مع الإعداد المميز من جانب عبد الله عبد السلام وحائط الصد المميز.